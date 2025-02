Todos los estrenos que llegan a la cartelera esta semana

I. C. R. Jueves, 20 de abril 2023, 14:53 | Actualizado 18:56h. Comenta Compartir

'Posesión infernal: el despertar' y '¡Vaya vacaciones!' son los dos grandes títulos que encabezan los lanzamientos de este viernes en el que podemos encontrar también otras cinco referencias españolas. A saber, el debut de Estibaliz Urresola Solaguren en el largometraje con '20.000 especies de abejas', los documentales 'Libres' y 'A los libros y a las mujeres canto', y las cintas infantiles 'Hanna y los monstruos' y 'Lincessa: Los silencios del bosque'.

Posesión infernal: el despertar (Lee Cronin)

Segundo relanzamiento de la franquicia que alumbraron Sam Raimi, Robert Tapert y Bruce Campbell. En 'Posesión infernal: el despertar' el mal lo despiertan los tres hijos de una mujer que acaba de ser abandonada por su pareja y que en un mes deberá abandonar el destartalado piso de Los Ángeles en el que vive con ellos. Antes de que las fuerzas del mal se desaten, los cuatro reciben la visita de Beth, la tía enrollada que trabaja como técnica de guitarras en las giras de una banda de rock. Llena de guiños a los dos primeros títulos de la saga original, la ficción cuenta con abundante sangre falsa y poco CGI para los tiempos que corren. O sea, bien. Por otro lado el trabajo de Alyssa Sutherland como poseída es maravilloso.

¡Vaya vacaciones! (Víctor García León)

Manuela y José quieren mucho a sus hijos y, sobre todo, idolatran a sus nietos. Pero los primeros han tomado por costumbre dejar a sus retoños al cuidado de sus abuelos, y éstos ya no recuerdan la última vez que tuvieron un rato para ellos mismos. Para colmo, este verano han tenido que cancelar el viaje de sus sueños porque a sus hijos les ha salido un importantísimo viaje de trabajo... aunque pronto van a descubrir la verdad: en realidad están de vacaciones en Bali. Es la gota que colma el vaso. ¡Se acabó! Manuela y José dejarán de ser los entrañables abuelitos y harán que sus nietos pasen el peor verano de sus vidas, harán que llamen a sus padres y les supliquen que vayan a recogerles. Pero Carla, Guille y Ali tienen también sus propias ideas sobre cómo pasar el verano, plantando batalla a sus abuelos en una guerra sin cuartel.

Sí quiero... o no (Michael Jacobs)

Michelle (Emma Roberts) y Allen (Luke Bracey) han llegado a un punto en su relación en el que están considerando los próximos pasos. Deciden invitar a sus padres (Diane Keaton, Susan Sarandon, Richard Gere y William H. Macy) para que finalmente se conozcan y ofrezcan su «sabiduría» de cómo funciona el matrimonio. Lo que no saben es que los padres ya se conocen bastante bien, lo que lleva a algunas opiniones muy distintas sobre el valor del amor.

20.000 especies de abejas (Estibaliz Urresola Solaguren)

Cocó (Sofía Otero), de ocho años, no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores. Y, sobre todo, a Ane a ser por fin honesta consigo misma.

La habitación de las maravillas (Lisa Azuelos)

La vida de Thelma da un giro trágico cuando un accidente deja en coma a su hijo Louis, de 12 años. Decidida a despertarlo por todos los medios, acepta el alocado reto de completar una a una las «10 cosas que hay que hacer antes del fin del mundo», que el niño había escrito en su diario, para mostrarle todas las cosas maravillosas que ofrece la vida. Este viaje a través de los sueños de su hijo preadolescente la llevará mucho más lejos de lo que nunca había imaginado, llegando a reavivar sus propias ganas de vivir.

Hanna y los monstruos (Lorena Ares)

Hanna es una niña adorable con pasión por los monstruos. Un día consigue viajar al pueblo en el que viven: Monsterville. Allí descubre que son seres que temen a los humanos, con muchos miedos y complejos. Pero no todos los monstruos están de acuerdo en que una humana se pasee por su mundo e intentarán utilizar a la pequeña para cerrar definitivamente cualquier contacto con el mundo exterior, a riesgo de que Hanna se quede atrapada para siempre...

La mujer de Tchaikovsky (Kirill Serebrennikov)

La película narra la historia del matrimonio de Pyotr Tchaikovsky, con su esposa Antonina, una de las personas clave en su biografía. Su decisión de cambiar de vida casándose, para acabar con los rumores, le provocó una grave crisis mental. Cuando posteriormente decidió separarse de su esposa, devastó a la joven y, finalmente, la volvió loca. Siendo fiel a su estilo, Serebrennikov da una vuelta de rosca a la película histórica-biográfica convencional explorando las facetas más ocultas (y ocultadas) del autor de 'El lago de los cisnes', tales como sus inclinaciones sexuales, tabú absoluto en la época que es abordado con tensiones psicológicas entre sus protagonistas y escenas oníricas y pesadillescas.

Lincessa: Los silencios del bosque (Pototo Díez)

Lincessa, una cachorro de lince boreal, independiente, coqueta y aventurera, nos cuenta en primera persona sus andanzas, descubriéndonos los secretos y misterios de la vida en el interior del bosque, junto con su madre y su hermano.

A los libros y a las mujeres canto (María Elorza)

Una mujer casi fue llamada Avioneta. Otra tuvo una biblioteca en el asiento trasero de su coche. Otra se fractura un dedo con los estantes rebeldes de su librería. Las cigarreras escuchan lecturas mientras trabajan. Las planchadoras recuerdan poemas. A todas ellas, les canto. Contra fuego, agua, polilla, polvo, ignorancia y fanatismo, un ejército anónimo de mujeres cuida de los libros. Es una resistencia íntima, sin épica, sin revolución, sin armas.

La hija de todas las rabias (Laura Baumeister)

Un gran vertedero de la capital de Nicaragua, siempre cubierto de niebla, es el hogar de María, una niña especial y con mucha imaginación. Vive con Lilibeth, su madre, y unos cuantos perros y sus cachorros que están a punto de ser vendidos. Cuando María los envenena accidentalmente, Lilibeth toma la difícil decisión de abandonarla en una planta de reciclaje, donde es obligada a trabajar junto a otros niños.

The Juniors y la fórmula imperial (Ricardo Tavera)

Narra las vidas de 7 adolescentes millonarios que se aventuran a planificar una revolución social, generada por vídeo-escándalos y experimentos médicos, con el objetivo de generar un cambio en la ideología mundial, el conflicto entre las clases sociales y el enfrentamiento con sus muchachas de servicio doméstico.

Libres (Santos Blanco)

El ser humano es un perfecto equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Desde hace siglos España ha sido cuna de la Contemplación. En este viaje al interior del hombre se ha logrado el permiso para entrar y hablar con personas que rara vez pronuncian palabra y lugares que permanecen cerrados para el mundo: los monasterios.

Time to Love (Metin Erksan)

Meral, una chica de alta sociedad, viene a pasar un fin de semana a una isla donde posee una bella mansión. En la mansión se encontrará con una gran sorpresa. Halil, un pintor de casas hipersensible y enamorado de su retrato. Un extraña historia de amor surgirá entre ellos.