«Que Barbie sea una marca tan conocida no resta a la película nada de mi personalidad»

Cuando Greta Gerwig (Sacramento, California, 39 años) se encontraba en la preproducción de su película 'Barbie', que hoy llega a las pantallas, los ejecutivos de Mattel, propietarios de la marca Barbie, le hicieron una incómoda visita. Ella les dio pistas de su inspiración para crear el guion: el realismo mágico, el mito religioso, la influencia de ciertos pintores, y referencias a películas como 'Las zapatillas rojas' y 'A vida o muerte'. «Creo que en ese momento, todos se dieron cuenta de que nadie había pensado en esto antes y se sorprendieron por mi nivel de pánico, por la saturación del color rosa, por mi entrega al proyecto. Salieron encantados», reconoce con orgullo la directora durante la presentación de la cinta.

El anuncio de una película de acción real de 'Barbie' con Margot Robbie en la piel de la muñeca icónica fue suficiente para hacer saltar internet por los aires. Pero cuando se confirmó que su novio deportista, Ken, sería interpretado por Ryan Gosling y que Greta Gerwig, la directora de 'Mujercitas', se haría cargo del guion y la realización, el interés por el proyecto alcanzó niveles desconocidos por parte de un público que lleva años abandonando las salas de cine. De hecho, en Estados Unidos, los analista ven posible que el filme alcance los cien millones de dólares de taquilla en su primer fin de semana.

Pese a todo, Gerwig admite que inicialmente pensó que la película podría ser el fin de su carrera. «Tuve un momento de vértigo cuando comencé a escribir el guion. La verdad, no sabía por dónde empezar». La respuesta positiva de los fans a la propuesta y el entusiasmo de los amantes de los vestidos de licra color rosa flúor calmaron los nervios de la realizadora. «Me gusta sentir esos momentos de miedo porque hacen que trate de superarme. El terror interior es siempre interesante. Estoy encantada con el recibimiento del público y la expectación que ha creado la película», afirma.

Asegura Gerwig que quería trabajar con Robbie desde hace mucho tiempo, pues llegó a conocerla durante la preparación de un proyecto que no despegó, por lo que al recibir su oferta de dirigir 'Barbie' dijo que sí de inmediato. Al mismo tiempo, le presentó a su socio y pareja, Noah Baumbach, la posibilidad de trabajar juntos en el guion. «Ha sido muy emocionante trabajar a su lado. Tiene mucho talento porque consigue elevar las escenas donde parece imposible. Margot es una actriz soberbia», sentencia.

Las tres películas que ha hecho Greta Gerwig, desde que añadió el guion y la dirección a su faceta de actriz, han sido tres rotundos éxitos. Cada una de ellas aborda una visión diferente de la feminidad, desde las jóvenes rebeldes de 'Lady Bird', hasta las hermanas en apuros de 'Mujercitas', para terminar con un ícono comercial en busca de su identidad como es 'Barbie'. Tres versiones de un tema universal: cómo sobrevivir siendo mujer en un mundo de hombres. «Confieso que siempre me he sentido atraída por historias de mujeres que quieren ser mejores», apunta de forma sucinta.

De actriz a realizadora

Gerwig cuenta con una de las carreras más fascinantes del Hollywood del siglo XXI. Primero, trajo un nuevo tipo de naturalismo cómico a la actuación cinematográfica, desde sus primeros traspiés en 'Hannah Takes the Stairs' hasta una serie de colaboraciones brillantes con su pareja, incluidos títulos como 'Greenberg', 'Frances Ha' y 'Mistress America'. Ella coescribió estas dos últimas películas antes de meter una nueva marcha hacia la autoría cinematográfica en 2017, escribiendo y dirigiendo la exquisita comedia sobre la mayoría de edad 'Lady Bird', y la versión revisionista de 2019 de 'Mujercitas'. 'Barbie' es el proyecto más convencional de Gerwig. «Nunca he sido parte de algo tan grande, pero me divierte porque los cimientos son los mismos. El hecho de que Barbie sea una marca conocida internacionalmente no le resta al proyecto nada de mi inversión personal. Siento con este título la misma intimidad que con 'Lady Bird' o 'Mujercitas'».

El planeta Barbie creado por Gerwig está en sintonía con los tiempos que vivimos, gracias a un diseño de producción irónico que sugiere que Gerwig no solo está bien versada en feminismo sino también en una sensibilidad estética que valora el artificio, la exageración y la parodia. «Creo que hay algo excitante en comenzar a contar la vida de Barbie desde ese lugar donde todo es posible: el mundo real», comenta la directora. Como actriz y cineasta, Gerwig, nacida en California, se siente atraída por historias de mujeres que son el centro de las tormentas que las rodean.

Su ascenso en Hollywood sorprende a la propia Gerwig, que originalmente quería ser dramaturga, pero no pudo ingresar en ninguno de los programas de posgrado en dramaturgia a los que se presentó. «Si el teatro fue mi primer amor, entonces el cine fue mi amor de edad adulta», lanza.

Considerada la directora con más proyección de Hollywood, admite que los ejecutivos de Mattel han sido unos «socios increíbles» en el proyecto, ofreciéndole un nivel de «confianza y libertad» que ella ve «increíblemente raro». «Sea lo que sea que quisiéramos que fuera la película, no intentaron microgestionarla. Estaban completamente a bordo como socios y eso fue extraordinario», sostiene. Completan el reparto America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu, Will Ferrell, Ariana Greenblatt y Emma Mackey, entre otros.