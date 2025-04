Una de las series más exitosas de todos los tiempos va camino de su temporada número treinta y cinco. Se trata de la serie de ... animación Los Simpson, una sátira de la vida americana a través de una familia normal. Su protagonista, Homer, vive en Springfield, una ciudad ficticia, con su mujer Marge, famosa por su pelo azul, y sus tres hijos.

Razones de índole política fueron las que llevaron a Donald Trump a afirmar que en Springfield, ciudad de Ohio, los inmigrantes se comen a las mascotas de sus habitantes. Podía haber dicho cualquier otra ciudad, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Washington, en cambio mencionó la ciudad que muchos asociamos con el personaje animado. No tardaremos, quizá, en ver nuevos capítulos de la serie donde el histriónico Homer se haga cábalas sobre sus vecinos, preguntándose si Ned Flanders prefiere para cenar gato o perro, o si sus cuñadas, Selma y Patty, preparan sus famosas salsas con gato o perro asado, o quizá no vuelva a entrar en la taberna de Moe, no siendo que le den gato por cerveza Duff.

Como el lector sabrá, después de la ocurrencia de míster Trump, cientos de dueños de mascotas han creado vídeos que circulan por las redes con sus animalitos dentro de una sartén, en el horno, en sazón o en pepitoria, corriendo por la casa perseguidos por un par de cubiertos o saltando asustados en el sofá al oír en la tele y en bucle que en Springfield los inmigrantes comen perros y gatos.

A raíz del disparate me han venido a la mente algunas frases que en el momento de ver la luz alcanzaron la inmortalidad, puede que el lector recuerde alguna de las que escribo más abajo, o quizá otras muchas que ahora no se me ocurren, caricaturizadas y replicadas hasta el punto de que basta decirlas para saber quién fue su autor. Frases que se repitieron hasta el infinito y más allá, traspasaron fronteras, dieron pie a chanzas, memes, canciones, ripios y gags: 'si me queréis irse', 'por qué no te callas', 'un nanosegundo en el metaverso', 'se sienten, coño', 'la calle es mía', 'un vaso es un vaso y un plato es un plato', 'manda huevos', 'déjame terminar', 'dientes, dientes', 'puedo prometer y prometo', 'he venido a hablar de mi libro', 'no es lo mismo joder que estar jodiendo' o 'Andreíta, cómete el pollo'. Pero la última de Trump ha superado todas las ocurrencias, batido todos los récords de reproducción y, además, creo, ha servido de motivación para aprender inglés, sobre todo en el inicio del curso, que es cuando uno se hace ese tipo de propósitos.

Los nervios y la expectación del debate le jugarían una mala pasada a Trump, se le cruzarían los cables, o quizá se perdió uno de los capítulos más hilarantes de Los Simpson en el que Homer en lugar de comerse una langosta la adopta como mascota, le pone nombre y pasa a formar parte de la familia. Quizá en próximos capítulos veamos a Homer persiguiendo a la langosta Tenacitas por la casa jugando a cocerla.

Voto por Kamala.