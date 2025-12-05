Época de elecciones

Comenta Compartir

En Extremadura debemos recordar los tiempos pasados, hasta llegar a estos años de abandono y desilusión, en los que somos la última región de España. ... Miramos al pasado de 'Los Santos Inocentes' que tantas veces nos recuerdan. En el año 78 había una clase de caciques, señoritos y terratenientes de la derecha del régimen y había unas 'milanas bonitas' que éramos nosotros, el pueblo llano. Ese pueblo llano vio con ilusión venir a nuevos políticos, socialistas y comunistas, llamados también progresistas, pero todos nos equivocamos. Pensamos que se acabarían esos señoritos y terratenientes y no fue así, simplemente lo que hicieron fue sustituirlos y ponerse ellos. Era la nueva clase dispuesta a gobernar con los votos del pueblo comprados con el PER, el paro y la corrupción, un abuso de poder que, durante 40 años, estuvo dominando a 'las milanas' que ya no eran ni bonitas. Todo cayó en el clientelismo del poder. La democracia no trajo nada nuevo, al revés, nos trajo más miseria, menos trabajos y nuevas emigraciones, en una nueva forma de tiranía. Hoy, 2025, a mis 70 años veo una comunidad que se encamina a ser una comunidad de funcionarios, jubilados y grandes extensiones de placas solares, despojada de la poca industria que teníamos y, sobre todo, de la identidad productiva. La 'Tierra de Conquistadores' se convierte en un mero destino turístico y de observación de fauna, de cacerías, de nuevos señoritos que vendrán a pasar sus periodos vacacionales. Un final amargo para las generaciones que lucharon por esa democracia. Esto muchos ya ni lo veremos. Desde la frialdad de las tumbas, a lo mejor, podremos imaginar una Extremadura rica y con muchas esperanzas. Esperemos que no sea una ilusión.

Cartas al director