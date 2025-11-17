¿Qué hace falta en este país?

Comenta Compartir

Es una pregunta que cualquier español se hace ante el egocentrismo y las ansias de sillón de este presidente. Dentro de esta pobre nación española ... existe una idea crítica hacia la figura de Pedro Sánchez,su gestión se caracteriza por la indiferencia hacia la estabilidad presupuestaria y legislativa, le da igual que le aprueben o rechacen sus leyes, no pasa nada él solo da las ordenes a todos los que le 'doran la píldora'. Demuestra una desidia total ala hora convocar elecciones, cosa lógica si tiene pendiente de juicios a su familia y a sus amiguetes. Él tiene que estar en el cargo para poder amnistiarlos si son condenados, como hizo con catalanes y andaluces. Su único objetivo es la permanencia en el poder, sin importar el daño que pueda realizar a los españoles. En estos momentos solo le interesa la situación de los miembros de su ejecutiva y de su familia que están imputados. En los años que tengo, y ya son muchos, nunca en este país he visto un gobierno con tanto sinverguenza, egocentrismo,un sinsaber y una indiferencia total hacia la nación y sus ciudadanos. Este gobierno, con la ayuda de un expresidente que dejó España asolada (Zapatero), es lo peor que nos podía haber pasado a los españoles. Un gobierno convertido en una dictadura bolivariana parlamentaria, apoyada por antiguos terroristas, independentistas, comunistas e, incluso, algunos delincuentes.

Pero debe recordar que todo se paga y no en el más allá, sino en la tierra y delante de los ciudadanos.

