Swift for president

Hay pocas cosas que los estadounidenses hagan mejor que venderse a sí mismos. La sustancia y la calidad no son necesariamente lo que les preocupa. ... En su caso, el tamaño sí importa. Desde los charlatanes del lejano oeste hasta un expresidente, garantizan que lo que ofrecen es más grande y mejor que cualquier otra cosa.

Su particular carnaval del pasado domingo no fue diferente. En un país conocido por mirarse el ombligo, promocionan con orgullo su Super Bowl como el mayor acontecimiento deportivo del mundo. Es cierto que es vista por más de 100 millones de estadounidenses, pero es un evento que apenas tiene audiencia fuera de Norteamérica.

Pero este año era diferente. Había algo nuevo en la mezcla de violencia apenas disimulada y aburrimiento ralentizado que suele componer el juego. Algo que no tenía nada que ver con el deporte en sí estaba atrayendo más interés y atención que nunca hacia el partido. La mujer cuya reciente gira recaudó más de mil millones de dólares en venta de entradas se añadía a la mezcla. La novia de América, Taylor Swift, salía con uno de los jugadores.

Esto no habría sido extraño si se hubiera limitado a ser un florero colgando del brazo de un deportista popular. Pero el caso es que Taylor Swift no es el típico patito feo, sino una empresaria fuertemente independiente con un ejército mundial de seguidores fanáticos sin parangón. Y es alguien que no tiene miedo de expresar sus puntos de vista progresistas sobre los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQ+, la justicia racial y el cambio climático.

Y eso tenía a la derecha en pánico.

En el retorcido carnaval de la política estadounidense, donde la realidad y el absurdo chocan como montañas rusas desbocadas, uno no esperaría encontrar la presencia etérea de una sensación del pop. Sin embargo, en esta tumultuosa época, la enigmática fuerza conocida como Taylor Swift ha surgido como un fenómeno inesperado.

En el alucinógeno paisaje de la política contemporánea la verdad es esquiva, y las teorías conspirativas florecen como flores silvestres en un sueño febril. En este ambiente venenoso, Swift se ha convertido en un símbolo involuntario de influencia. Una voz capaz de influir en cientos de millones de votantes y que podría influir en unas elecciones.

La derecha, aterrorizada, profetizó el peor de los escenarios: que su novio se le declarara durante la hora de máxima audiencia y que ella anunciara su apoyo a Biden en las próximas elecciones. Era una bala de plata potencialmente progresista en el penoso corazón del conservador mundo del deporte profesional. Era su peor pesadilla.

La reptiliana derecha retrógrada teme enormemente el poder de los que imaginan, de los que crean. Contrasta dramáticamente con su instinto de deconstrucción. Tararearán sus canciones, pero cuando llega la hora de la política, insisten en que se queden en su carril. Como si el mundo de la cultura estuviera de algún modo despojado de la vida cotidiana.

Desde los Grammy hasta los Goya, los artistas se han manifestado. Ahora solo espero que los Swifties de Taylor interpreten y adapten su discurso y frenen el avance de los ultras entre los jóvenes aquí en España.