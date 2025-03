Comenta Compartir

Ya sabemos, los sindicatos traidores de siempre mejor que nadie, que en los próximos 3 años (entre 2022 y 2024) nos harán perder otro 5, ... 5% de poder adquisitivo, aunque públicamente el devaluado sueldo de los funcionarios se incremente un insuficiente y engañoso 8%, del que un 2% está ya cobrado y añaden, además, a esta fórmula perversa, un 1,5% variable que no vale, ni siquiera, para compensar la inflación de 2022 que cerrará con una subida del 9% en el mejor de los casos. Y todo esto se suma a la pérdida de más de un 20% en la última década; es decir, que nos quitan un 25,5% de poder adquisitivo. Piensan que pueden engañarnos y equivocados andan. Todo lo que no sea partir de una subida del 20%, y no en tres años, sino para ya mismo, es una negociación falsa, es mantener el empobrecimiento, apenas reducido y, por tanto, supone negociar la pérdida.

Tanto CSIF como CC OO y UGT comparten culpas. Su única opción para defender a los funcionarios era no firmar y convocar una huelga general. Aunque el CSIF se desmarque estratégicamente del acuerdo, todos ellos son consentidores desde 2010 de la bestial pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido el sector funcionarial. Todos ellos comparten la culpa, ahora solo falta que los funcionarios emitan su sentencia. Es un engaño en tres actos: la ministra de Hacienda anuncia primero una subida pírrica, los sindicatos la rechazan; después, la Administración sube la apuesta y los sindicatos dicen que va por buen camino y, finalmente, el ministerio la sube una miseria más y los sindicatos CC OO y UGT dicen que ahora sí, que lo firmarán. CSIF se sale de la foto, para no parecer culpable, cuando es corresponsable de la actual situación de empobrecimiento del sector funcionarial. Todo esto estaba acordado previamente; ahora solo falta el titular de prensa con la foto de los dirigentes sindicales institucionalizados haciendo, con el brazo alzado y con los dedos índice y anular en «v» el signo de la victoria, o de «vendidos» según se podría interpretar por la pérdida brutal de poder adquisitivo que los funcionarios vienen arrastrando desde hace más de 12 años. Esta subida pactada en 3 años es un engaño que no permite recuperar el poder adquisitivo perdido y que ahonda en el empobrecimiento de los funcionarios. Lo primero que habría que hacer es recuperar el 100% de las retribuciones que nos recortaron en 2010, las pagas extra completas, la pérdida del 5% de media en las nóminas mensuales de funcionarios desde 2010 hasta el día de hoy… en definitiva, recuperar las pérdidas salariales que implementaron los gobiernos de Zapatero y Rajoy y que parece que Ministerio y sindicatos tradicionales creen que los funcionarios han olvidado. ¿Qué han hecho CSIF, UGT y CC OO en los últimos doce años para que los funcionarios hayan perdido más del 20% de poder adquisitivo? ¿Por qué ahora, a pocas semanas de las elecciones sindicales, escenifican una teórica negociación para recuperar menos de la mitad de lo que hurtaron y que se perdió para siempre? ¿Por qué esa exigua subida la planifican, además, en diferido? Todos conocemos, en realidad, las respuestas a estas cuestiones.

