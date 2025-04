Nuestros Ernestinos

Comenta Compartir

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, mostrando un arsenal de armas, ha anunciado que dos españoles vinculados al CNI planeaban asesinar a Nicolás Maduro, ... lo que me ha hecho recordar la odisea de Ernestino Abreu, el verdadero héroe de la revolución cubana. No me extrañaría que en el guion venezolano estuviera el ahora silente Zapatero, para después intermediar por las dos víctimas, porque el «bobo solemne» no tiene remedio.

José María Basoa y Andrés Martínez fueron arrestados cerca de Puerto Ayacucho, acusados de contactar con miembros de la oposición venezolana para organizar el asesinato de Maduro. Es la tercera vez que Diosdado Cabello cuenta el mismo chiste. Menuda empresa, incluso para dos bilbaínos, que se han convertido en los «ernestinos» de nuestros días. Ernestino Abreu y Fidel Castro eran amigos, tenían la misma edad y compartían las mismas inquietudes. Los dos coincidieron en la Universidad de la Habana y en ambos anidó la rebeldía por una situación política que había hecho de la isla «el mayor prostíbulo de Miami». Ernestino fue de los primeros en sublevarse y, con una escopeta de cañones recortados y un cuchillo matancero, plantó cara a la guardia de Fulgencio Batista. Meses después se incorporó a la revuelta Fidel Castro que, con su verborrea revolucionaria, dio visibilidad a todos los movimientos guerrilleros. El Che era la idea, Ernestino el trabajo y Castro la voz. Ernestino fue uno de los históricos que, junto a Castro y el Che, entraron victoriosos en La Habana tras la huida de Batista, pero la luna de miel de Ernestino con Castro fue tan corta como la de Castro y el Che. Ernestino acabó sublevándose contra su compañero y fundó el Movimiento Revolucionario de Recuperación, perseguido por los hermanos Castro, que lo declararon como «el mayor enemigo de la revolución cubana». La respuesta de Ernestino fue: «Yo no me fui al monte para quitar un dictador y poner otro». Muchos de los que entraron victoriosos en La Habana cayeron en los dos primeros años por oponerse a un dictador al que habían ayudado a llegar. Ernestino tuvo que asilarse en la embajada de Brasil para escapar de las garras de quienes lo buscaban para fusilarlo, como hicieron con dos de sus lugartenientes. Consiguió huir y, desde Miami, organizó la resistencia contra los Castro, con el mismo ímpetu que había puesto contra Batista. No se oxidó ni con el tiempo. A los 74 años logró reclutar para la causa a Vicente González, de 64, a Miguel, hermano de Vicente, de 63, y a Rolando Corrales, de 51, y tras un exhaustivo entrenamiento militar, el 14 de mayo de 1998, en una lancha con el motor de una lavadora, lograron desembarcar en las costas de Cuba, con el propósito de acabar a tiro limpio con la dictadura de Fidel Castro. El cuarteto estaba decidido a morir intentándolo, pero fallaron los apoyos interiores, fueron detenidos y condenados a 15 años de cárcel. Ernestino logró huir y hasta su muerte mantuvo encendida la antorcha de la rebelión para liberar a Cuba del nuevo dictador.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión