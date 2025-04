Llegó con sus andares de pasarela, la sonrisa forzada y palmeándose el pecho, pero en sus ojos había crispación, rabia y odio. Mucho odio. En ... esa situación nadie debería llevar las riendas ni de una borriquilla. Nada más sentarse, el amado líder dejó suelto al 'killer' que le habita y tomó la palabra. La ira guio su intervención cargada de revanchismo y como un Monchito perturbado, ocho veces ocho se refirió a la «extrema derecha y la derecha extrema» y hasta se sintió cruzado redentor contra una reacción fascista mundial. Esa fue la autocrítica del amado líder, el análisis sosegado sobre el estacazo que el electorado le había propinado. Solo le faltó gritar «¿pero cómo os habéis atrevido?». El tono y la forma de un pandillero cabreado al que le han quitado el menudeo en una esquina.

Los más de 200 que estaban allí, todas excelentísimas señorías, lo recibieron en pie, aplaudiendo al amado líder como focas que en el circo esperan una sardina. ¿No saben que el 24-J habrá más focas hambrientas que sardinas y que muchos volverán a un paro del que hicieron profesión? ¿Qué hubieran hecho todas aquella alfombras humanas si llega a ganar las elecciones? En su arenga a los súbditos que disciplinadamente votaron sus desmanes, el amado líder enfatizó que «hablarán de pucherazo, de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo»... Uff, cuidadín, cuidadín, huele mal, esa coletilla anticipada suena a lapsus del subconsciente, porque al amado líder ya le cogieron manipulando votos en unas primarias del PSOE. Y dicho esto, creo en la limpieza del escrutinio, porque pasa por muchos filtros y porque también creo que él no puede enfangarlo.

Ahora, a la desesperada, el amado líder sale con otra propuesta estelar, retando a Feijóo a batirse con él en seis debates excluyentes. Quiere reeditar el bipartidismo y recoger los votos de sus socios de Gobierno, tan castigados como él. Sabe que esa propuesta es una quimera y que Feijóo no le va a dar un respiro gratuito, pero quiere movilizar a un PSOE que, pese a los aplausos, está de brazos caídos, en muchos casos deseoso de pasar página y dejar atrás la pesadilla. El que hoy quiere seis debates excluyentes, ayer, con la seriedad que le caracteriza, enfatizó: «Si a mi me dicen que va a haber un debate a cinco, como el que propuso Atresmedia, yo no tengo ningún problema en debatir, pero sin excluir a Podemos y Ciudadanos. Sostengo, que el debate a cinco es el que tiene que hacerse»... ¿No tiene entre sus 500 asesores a ninguno que le diga que existen las hemerotecas?

El amado líder ha hecho de la mentira la columna vertebral de su política. Ha colonizado las instituciones y las ha enfangado con nombramientos estrambóticos. Ha despreciado la división de poderes y modificado, a conveniencia de sus beneficiarios, el Código Penal. Ha gobernado con el talonario en la mano, pagando votos a golpistas, a indultados por sedición, a terroristas... y exhuma muertos para rentabilizarlos. Vulneró los compromisos de España regalando el Sáhara al rey de Marruecos. No informa del destino de los fondos europeos... Es posible que, cuando se haya ido y nos limpiemos el chapapote, encontremos algo positivo en su gestión.

Quería pasar a la historia y ha conseguido un lugar en ella, pero como mentiroso y manipulador. También pasará a la historia del PSOE, dejándolo con los peores resultados pero, curioso, contando con el aplauso y el beneplácito del partido al que está hundiendo. Ni Feijóo ni el PP van a ganar las elecciones del 23-J. Las va a perder Pedro Sánchez y un PSOE adocenado, entregado y sin orientación. Y después que venga Tezanos y lo arregle.