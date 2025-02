¡Tamara presidenta!

Comenta Compartir

Tamara Falcó ha conseguido algo muy difícil: poner de acuerdo a casi toda España. No me extrañaría que algún partido le tirara los tejos, porque ... ya le gustaría a más de un líder político arrimar el ascua a su sardina, a la vista de su tirón mediático y las simpatías que concita. Cosas más raras se han visto, como que Giorgia Meloni vaya a ser presidenta de Italia. Y si la ultraderechista ha ganado las elecciones en el país transalpino, ¿por qué no puede llegar Tamara a presidenta del Gobierno?

Me confieso seguidora del 'culebrón Tamara', que es más entretenido y adictivo que el que protagonizaron este verano su exmadrastra Esther Doña y el juez Pedraz, y propongo que se empiece a rodar cuanto antes una serie sobre estos cuernos televisados en plan 'Los Brigherton', aunque en este caso al final de la temporada los protagonistas no se casen, ni sean felices ni coman perdices. Aunque seguro que ella es más feliz si se separa del infiel mentiroso, porque «más vale estar sola que mal acompañada», como reza el refrán. Y en cuanto a lo de comer perdices, también puede hacerlo sin él, porque la marquesa de Griñón es propietaria de la finca 'El Rincón', en Madrid, donde seguro que encuentra estos animales en su extensa propiedad y ella, que en Masterchef desolló conejos sin pestañear, cocinará unas estupendas perdices en el restaurante de lujo que planea abrir allí ahora que ya es una chef con diploma. La ¿ingenua? aristócrata ha ganado muchos enteros con su actitud en este folletín televisado, se ha mantenido serena y cuando se rindió a la evidencia de las imágenes de su ya exnovio besándose con otra, lo tuvo claro: «Veo imposible volver con Íñigo, para los cuernos soy muy cuadriculada», dijo en su primera comparecencia pública por cuestiones de trabajo, a la que no quiso faltar y acudió llorada de casa. Pero la 'perlita' que ha conquistado al personal es la que asegura que le dijo al 'príncipe azul desteñido' que dos días antes le había regalado un anillo y le había propuesto matrimonio: «Que sepas que me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo». Por cierto, que la Guardia Civil ha estado avispada y ha utilizado en Tik Tok esta frase que ya se ha hecho viral para concienciar sobre lo peligroso de usar el móvil al volante y hacer llegar su mensaje a más gente. ¡Chapeau! El que no sabrá donde meterse estos días es el desleal y mentiroso empresario de la noche. «Maridos que muy lejos se ausentan… cornamentan», sentencia el refrán, y el tal Íñigo Onieva se fue lejos, concretamente al festival Burning Man, en el desierto de Nevada (EE UU) a ponerle los cuernos. Y luego tiene el cuajo de decir que son imágenes de hace tres años, pero debía saber que «se pilla antes a un mentiroso que a un cojo», como dice otro refrán, y ya que andamos con dichos, otro que mentaba mi abuela es «marido que no es casero, canta en otro gallinero»... Tamara ha actuado con elegancia y dignidad y ha hecho bien, aunque también podría haber dicho como el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, «el desprecio con el que me ha tratado Íñigo se lo va a meter por el culo», pero no, la marquesa es más fina y lo ha mandado a freír espárragos, que es más culinario.

