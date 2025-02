Una solución complicada

Comenta Compartir

El Consejo de Exteriores de la UE se reunió en Bruselas bajo la presidencia de su Alto Representante, para abordar el plan «integral» de Josep ... Borrell sobre el conflicto palestino-israelí. Antes de la cita y con vehemencia, Borrell preguntó en voz alta a Israel qué solución alternativa ofrece a la de «los dos Estados»: «Que los palestinos se vayan, o matarlos», en un momento en que la ofensiva contra Gaza se ha cobrado 25.000 muertos, en su mayoría mujeres y menores. El preludio del encuentro reveló la inquietud de la Comisión y de gobiernos europeos por la continuidad de la acción militar israelí y su conversión en argumento que incremente la tensión en torno a crisis que se extienden hasta la frontera entre Irán y Pakistán. La propuesta de Borrell de avanzar hacia un Estado palestino contó con la presencia en Bruselas de los homólogos de la Autoridad Palestina e Israel, además de representantes de otros ejecutivos de la zona. La solución aportada parece lógica: que los palestinos se autogobiernen bajo el reconocimiento internacional. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, presentó tal solución como la única realista para un conflicto tan enquistado que nadie se encuentra en condiciones de calificar en esos términos una determinada salida. Porque toda fórmula tiende a quedarse fuera de la realidad. No solo Netanyahu se opone a la gestación de un Estado palestino, contra el parecer formal de su principal aliado, EE UU. Es mayoritaria la reserva de los israelíes ante tal posibilidad. El ataque de Hamás del 7 de octubre atestigua hasta qué punto el yihadismo palestino y los gobiernos y grupos en la órbita de Irán aspiran a la eliminación de Israel. Y el mundo árabe más posibilista no acaba de admitir su existencia como un valor incuestionable. Borrell sostiene que la respuesta de Tel Aviv alimenta «el odio durante generaciones». Es muy probable que sea así. Pero la apelación a los «dos Estados» como solución única sugiere, de entrada, que Israel no contaría con toda la legitimidad hasta que se constituya la entidad palestina. Cuando esta última requeriría el compromiso de todas las facciones de este pueblo para concurrir en una misma democracia parlamentaria. Y el respaldo de los regímenes árabes con tal de que el resultado coexistiera con el Estado de Israel que todos ellos deberían reconocer de entrada, mediante un tratado de seguridad mutua bajo supervisión internacional.

