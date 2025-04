La señorita CGPJ

Comenta Compartir

No engañan, pero unas son más claras que otras. Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, es de las claras. Reconoció que estar en el ... Gobierno es una anomalía, que la gente como ella no estaba en el Gobierno. «Y por eso tenemos la diarrea legislativa que tenemos, no vaya a ser que mañana se acabe». Y no hay más. Por eso sabemos que Irene Montero, su jefa, haciendo aspavientos feministas contra los hombretones de siempre, no cuela. Hay malestar en el CGPJ (tienen muchas más razones) con la ministra.

Pidieron más tiempo para el informe sobre la reforma de la ley del aborto que ella les mandó tarde, pero les dijo que nanay. Primero los acusó de no hacer su trabajo. Y luego: «Sería raro que viese con buenos ojos un avance en derechos feministas, nunca lo ha hecho…». El tópico de «la señorita me tiene manía». En una ley que afecta, dicen los jueces, a derechos fundamentales. Para derecho fundamental, el suyo a la diarrea legislativa.

