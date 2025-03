Y de todos los santos, Froilán

Una Nochebuena tras otra, mientras ponemos la mesa, el televisor del salón nos trae la imagen del Rey y su discurso navideño. Lo cierto es ... que año tras año va perdiendo audiencia porque, según mi leal saber y entender, la monarquía se va desgastando.

Y me viene a la cabeza qué hubiera ocurrido si la Ley Sucesoria Monárquica no fuera machista, me explico: si el heredero real en lugar de ser varón fuese el primogénito, Doña Elena sería la reina y Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, Caballero Divisero Hijodalgo del Ilustre Solar de Tejada, cuarto situado en la línea sucesoria, el aspirante a Rey, la siguiente sería su hermana, la Excma. Señora Doña Victoria Federica de Marichalar y Borbón, 'influencer' de profesión.

Si se restaurase de nuevo la Ley Sálica, sería el primer situado.

Sería entonces cuando el discurso de Nochebuena lo esperaríamos con avidez, porque el chaval desde bien pequeño promete, y es que Pipe, él solito, es capaz de llenar unas cuantas páginas de Lecturas, unos partes médicos, alguna publicación del BOE o un especial de la revista Trofeo Caza.

Recordamos cómo en la boda de su tío Felipe VI, con 5 añitos de edad, le propinó una patada a su prima Victoria López de Quesada y Borbón Dos-Sicilias, después peinetas a la prensa, cabezazos a su primo, autodisparo en el pie, relaciones públicas de Joy Eslava con 15 años, tripitir curso y aprobarlo en el Blue Ridge School de Estados Unidos, broncas varias, líos de faldas, accidentes de automóvil y otras lindezas, le han hecho merecedor de ser el ojito derecho del abuelo Emérito.

Él y su hermana, descendientes de Marichalar, deben ir protegidos por escoltas y seguramente que el CNI tiene gente encargada de tapar las travesuras de estos chicos.

Lo último, una pelea a navajazos a la salida de la discoteca Vandido (con uve) en la que hirieron con arma blanca a uno de sus amigos, él solo fue testigo, al igual que en julio en la discoteca Opium de Marbella. Esto ha sido el detonante, la gota que colmó el vaso para que su abnegada madre decidiese enviarlo con su 'abu' a Abu Dhabi.

Sí, a sus 24 años, se va de Erasmus a estudiar primero de campechanía a un sitio de lujo, pero rodeado de un desierto lleno de polvo y camellos en el que seguro que se aclimata pronto.

El caso es que parece como si la Monarquía se nos fuese yendo, poco a poco, a montar una franquicia a un país donde los derechos humanos son una moda extranjera.

El hijo del rey de Inglaterra publica sus memorias y se convierte en un fenómeno social y literario que, en un día, bate récords de ventas y se convierte en el libro de no ficción más vendido.

Imaginaos ahora el éxito de unas memorias de Pipe, serían la caña.

No creo que sea el rey que merecemos, aunque posiblemente, sí el que anhelamos…