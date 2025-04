Santa súbito

Comenta Compartir

Cuando acabó la bonita entrevista que Gonzo le hizo a Yolanda Díaz, me levanté llorando sinceramente de la emoción, cogí el teléfono y llamé al Vaticano. Había que empezar cuanto antes el proceso de canonización.

Me contestó una monjita, que me atendió con cierta displicencia. Igual la pillé viendo el festival de San Remo. Yo le expliqué que ante mis ojos incrédulos se había verificado un prodigio colosal: durante varios instantes de la entrevista, emitida el domingo por La Sexta, me pareció asistir a la transfiguración de Yolanda Díaz y a su ascensión a los cielos envuelta en nubes blancas y rodeada de angelotes mofletudos, mientras sonaban de fondo las Tanxugueiras tocando la pandereta.

La monjita me dijo que vale, que muy bien, que todo lo que quiera, pero que, para ser santa, la tal Yolanda tenía que morirse antes y hacer algún milagro. No bastaba con ascender a los cielos de golpe y menos aún con transfigurarse en La Sexta. Lo de morirse me dejó un poco chafado, lo reconozco, pero sobre lo segundo no veía mayor problema: ¿Le parece a usted pequeño milagro aprobar la reformita laboral solo porque un diputado del PP se equivoca dos veces de botón? ¡En comparación, curar leprosos es un milagro de Segunda B! A la monjita, inexplicablemente, aquello no le causó demasiada impresión, pero yo le insistí en que Yolanda es vicepresidenta en contra de su voluntad y solo por hacernos un favor y que ahora está pensando en ser candidata, pero también en contra de su voluntad y solo si no le queda más remedio y los españoles se lo imploramos de rodillas. ¡Desde Santa Rita de Casia no se había visto semejante abnegación!

La monjita me dijo que tomaba nota y que si eso ya me avisaría.