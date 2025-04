Posado en patera

Antes, el posado de Ana Obregón era el chupinazo que marcaba el inicio del verano. O el chuminazo, que dice Beatriz Pérez-Aranda. En este ... caso, lo mismo tiene. Obregón, convertida en una sirena naif que lucía más brillos en la cara que en la escasa tela de sus bikinis, jugueteaba con las olas, miraba a cámara y posaba sacando pecho, metiendo una barriga que no tenía y levantando los talones como una Barbie playera para decirnos que la verdad estaba ahí fuera. Y la verdad era que ya había gente bañándose y chiringuiteando mientras nosotros seguíamos cociéndonos al vapor.

Ahora el comienzo de la temporada lo marca la llegada de pateras. De más pateras. En Canarias están que trinan, y no precisamente con el silbo gomero: hoy se abordará el problema (el drama) en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se hablará del reparto de menores migrantes no acompañados entre los territorios. Vox, por su parte, quiere que las comunidades en las que gobierna con el PP actúen igual que esos padres divorciados que se niegan a quedarse con los críos el fin de semana que les toca porque tienen plan. Como si esos chavales tuvieran la culpa de algo. Como si fuera una decisión propia, y no el azar, la que les lleva a nacer en un lugar del que solo quieren huir desesperadamente. Como si cruzar el mar arriesgando la vida fuera un juego para niños que se aburren a la hora de la siesta.

Añade Abascal, sacando más pecho que la Obregón en aquellos posados noventeros, que su partido no será «cómplice de robos, machetazos y violaciones». Acabáramos. De lo que tendríamos que ser cómplices es de darles a estos menores un hogar, una educación, una oportunidad. Pero qué sabré yo, si tampoco sé posar.