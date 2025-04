El pianista

Comenta Compartir

No había que ser un lince para saber que el pastel se repartiría entre TVE y Antena 3 y que Broncano y Lalachus ganarían la ... porra campanera. Lo que no entiendo es para qué tanto lío, si solo vemos los últimos cinco minutos porque estamos a por uvas. Literalmente. Tampoco entiendo lo del asunto vaquilla, que no es una película quinqui sino otra polémica sin fuste montada por los que nunca quieren comprender nada, así que me ahorro el trabajo de explicarlo. Puestos a ofender, peor es lo de Pedroche: llevaba un vestido hecho con su leche (¡¿?!) que pudo agraviar a aquellas mujeres a las que no les sale de la teta amamantar a sus hijos. Mira, yo ya no sé.

A la misma hora pero en distinto sitio, Ion Aramendi y Blanca Romero daban las campanadas de Tele 5 para sus familias, tres vecinos del bloque y el carnicero de la esquina. Pero ahí estaban, emperejilados vivos y siendo conscientes de su irrelevancia, porque a veces hay que hacer lo que hay que hacer aun sabiendo que nunca abrazaremos el cielo, ni siquiera lo rozaremos. La pareja era la encarnación de ese pianista de hotel que, perdida la esperanza del triunfo, versiona éxitos de ayer y hoy como si tocara en un auditorio a rebosar y no frente a un matrimonio aburrido al que no le apetece salir pero tampoco acostarse, un viajante de comercio y una ejecutiva que se para un instante a escucharle camino de su habitación. Oscar Wilde escribe en su obra 'Impresiones de Yanquilandia': «Después me llevaron a un salón de baile, donde vi el único sistema coherente de crítica de arte. Encima del piano aparecía impreso el siguiente aviso: «Por favor, no disparen al pianista. Lo hace lo mejor que puede». Amén. Bueno, amén no, a ver si me van a denunciar.

