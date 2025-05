Durante una fiesta que la Paramount organizó en Beverly Hills para dar la bienvenida a Sophia Loren fue cuando se tomó la famosa foto en ... la que la italiana mira de reojo la delantera de Jayne Mansfield. Como para no verla. «Estoy mirando sus pezones porque me temo que están a punto de caer sobre mi plato», dijo la Loren muchos años después. «En mi cara puedes ver el miedo. Estoy asustada porque todo en su vestido parece que va a explotar -¡BOOM!- y derramarlo por toda la mesa».

Las tetas de la Mansfield le daban miedo a la Loren. Y las de Afrodita A a los robots enemigos. Por cierto, la heroína de 'Mazinger Z' nunca dijo «¡Pechos fuera!», sino «¡Fuego de pecho!», pero entre eso y el «¡Puños fuera!» que soltaba Koji Kabuto, la imaginación de los críos hizo el resto. Si añadimos que la serie fue ferozmente criticada a diestra y siniestra porque fomentaba la violencia y porque uno de sus personajes, el barón Ashler, era mitad hombre, mitad mujer, era de esperar que Televisión Española, para evitar que nos malváramos, acabara sustituyéndola a las bravas por 'Orzowei', ese Tarzán de saldo.

Aquello sucedió en 1978, pero algunos se quedaron traumatizados con las tetas de Afrodita A. Será por eso por lo que, cuando se encuentran ante los pechos desnudos de las mujeres, piensan que les van a disparar un par de misiles. Conmigo no iban a tener problema porque una no es de enseñar las tetas. Por pudor y porque parecen dos calcetines mojados. Pero, hasta ahora, pensaba que no sucedería nada si quisiera hacerlo. En cambio, le pasó a Rocío Saiz mientras cantaba 'Como yo te amo'. Otra cosa sería que me pusiera a entonar por la Jurado, que tengo poquita voz pero desagradable. Eso sí es de juzgado de guardia.