Macron ha sido adelantado por la derecha de Marine Le Pen en las elecciones europeas (uno de cada tres votos fue para RN) y dijo ... que no podía hacer como si no hubiera ocurrido nada. Disolvió la Asamblea y convocó elecciones legislativas. Aquí de eso no hay casi nada porque no ha habido un vapuleo semejante (solo Yolanda Díaz parece haberse dado cuenta de que Sumar es una mata que no ha echado). Tras la decisión del presidente, Bernard-Henry Lévy tuiteó: «Valor de Macron. Espíritu de responsabilidad. Francia, con esta disolución, hace ahora frente a ella misma y a su destino».

Santiago Abascal compareció el domingo por la noche (Vox pasó de cuatro a seis diputados, pero no consiguió la subida de colegas europeos). Parte de la culpa es de Alvise, al frente de una agrupación que parece una canción de Paloma San Basilio. En su intervención sin preguntas, Abascal no dijo una palabra de Alvise. Él sí hace como si nada hubiera ocurrido.

