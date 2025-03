Cuando hay terremoto en el colorín una echa de menos 'Sálvame'. Una y unos, muchos: un tal @robitchto escribe en X (antiguo Twitter) que 'Sálvame' ... velaba por la seguridad ciudadana porque «los que antes comían caliente gracias al programa ahora se ponen a delinquir». Va por Antonio Tejado, presunto autor intelectual de varios robos, entre ellos el que se produjo en la casa de su tía María del Monte. Otros dicen que nunca pensaron que verían las palabras Antonio Tejado e intelectual en la misma frase. Tienen gracia, aunque a los familiares del interfecto no les haga ninguna. Ellos, sufridores de lo sucedido en primera persona, sentirán un cierto alivio por la desaparición del programa. Pero 'Sálvame' no ha muerto, está de viaje. Mientras, en X se mantiene su legado. Porque es icónico.

Pedro Sánchez también es icónico, pero menos que Mariano Rajoy. Ya lo era cuando ocupaba el cargo de ministro de Administraciones Públicas, que apareció en la portada de la revista El Fumador con el titular «Fumar es una virtud». Sabíamos que fumar era un placer genial, sensual, pero no una virtud. Aquello solo lo leyeron los fumadores suscritos a la publicación pero, cuando Rajoy se convirtió en presidente, pudo ampliar su público y deleitarlo con otras frases para la historia.

Después, Rajoy volvió a su cargo de registrador de la propiedad, y tan pancho. Y Rubalcaba regresó a su puesto de profesor de Química Orgánica en la Complutense. Otros, en cambio, cuando dejan lo suyo no tienen dónde caerse muertos, ni tampoco vivos. La política, como 'Sálvame', tritura a las personas, pero también da de comer a muchas, y de todos los colores. Espero que, los que ya no juegan en esa liga, no acaben delinquiendo.