Ibuprofeno Rodero

Hay días en los que amanezco sin fuerzas en la mano derecha. La edad, supongo. También hay días en los que me levanto sin ganas ... porque la vida me pesa más que las sábanas, porque todo lo humano me es ajeno y porque no tengo curiosidad alguna en saber la verdad, que está ahí afuera. La edad, quiero suponer. Y lo de siempre, que también. Por eso, el otro día, que empezó siendo uno de esos días, ver a Cristina García Rodero fue como chutarse un ibuprofeno. De 600.

En colaboración con Cartagena Piensa y en el marco del FICC, ese primoroso festival de cine hecho a base de camaradería, películas exquisitas, poco sueño y mucho café, se proyectó 'La mirada oculta', el estupendo documental de Carlota Nelson sobre la figura de la fotógrafa. En la pantalla, la Rodero recuerda cómo, siendo una chavala, empezó a dar tumbos por el mundo con la única compañía de sus cámaras y con el único fin de disparar una foto, la buena, la perfecta, esa que demuestra que nada de lo humano le es ajeno. Mientras lo cuenta, a sus setenta y tantos la vemos moverse rápida como un mapache, hacerse hueco entre la marabunta o meterse en el agua hasta el cuello. Se queja de que está cansada, de que le duelen «los dedillos». Pero solo después, cuando el trabajo ya está hecho. Yo me quejo antes. Tras la proyección, la Rodero se hizo carne y habitó entre nosotros. Con una energía que desbordaba su metro y medio, contó su visión del arte, del trabajo y de la vida. Y no lo hizo con las palabras emperifolladas del artista afectado, sino con el idioma claro de la verdad. Y habló de ser valiente, de plantar cara, de no perder la curiosidad, de creer en uno mismo. De coraje. De echarle huevos. Hoy me he levantado estupendamente, gracias.

