HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 23 de septiembre, en Extremadura?
El príncipe Harry de Inglaterra. AFP

Herederos

A la última ·

Es lo que ocurre cuando te dan la vida hecha, que ya no sabes qué hacer con ella. Pues quejarte. Y, si eres famoso, monetizar la queja

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:42

El heredero se fue a Granada arrastrando los pies y la maleta. «¡Con lo bien que se está en casa!», suspiró a modo de despedida. ... Hombre, a ropa planchada y a mesa puesta. Así cualquiera. Ahora, en cambio, le toca poner lavadoras y fregar los platos a mano. «¡¿Es que no va a haber lavavajillas en ningún piso de estudiantes?!», pregunta con profunda consternación, como quien se pregunta por qué existen las guerras en el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  3. 3 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  4. 4 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 Sánchez, Gallardo y otros nueve imputados
  7. 7

    Un vecino de Badajoz logra licencia de obra para su vivienda tras colocar un cartel de protesta en la fachada
  8. 8

    El chip permitirá identificar al dueño del caballo que provocó el accidente mortal en la carretera de Olivenza
  9. 9

    El PP suspende de militancia al alcalde de Torremejía y le exige «la dimisión inmediata» de sus cargos públicos
  10. 10

    Piden prisión para un hombre por vender aceite no apto que hacía pasar por virgen extra en Cáceres y Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herederos

Herederos