Del 'efecto 2000' solo recuerdo un pijama estampado con el número en cuestión que me puse hasta que acabó hecho trapos. Lo demás lo he ... olvidado, excepto que hubo que congelar miles de kilos de langostas que no se consumieron: pensaron que íbamos a festejar la Nochevieja del cambio de milenio poniéndonos ciegos a marisco y se colaron. Servidora, como Bibiana Fernández, es más de celebrar las fiestas endiñándose unos huevos fritos con patatas, el auténtico lujo gastronómico para las que pasamos hambre todo los días menos los feriados.

Sí hubo una cierta desazón. Temíamos que, en el momento en el que Ramón García diera las campanadas, los ordenadores iban a enloquecer, como si Hal 9000 hubiera tomado el control de la humanidad (ignorábamos que sería su prima, inteligente y artificial, la que acabaría haciéndolo). Pero todo siguió igual porque, previamente, se implantaron las medidas necesarias y los periódicos pudieron titular en sus portadas que el mundo entero había dado la bienvenida al 2000 sin tener que sufrir efecto alguno. Gloria eterna a los informáticos que fueron más allá de preguntar si habían probado a reiniciar el portátil. Hace 25 años de aquello, pero el recuerdo ha pasado desapercibido al diluirse entre el ruido y la furia de cada día. Será porque no ocurrió nada reseñable. Y porque, comparado con lo que hemos vivido desde entonces, recordamos aquel temor y nos entra la risa. El verdadero 'efecto 2000' que nadie vio venir fue que, ese año, Putin llegaría al poder y King África a nuestras vidas. Y ahí siguen, acojonándonos con la bomba. Escribe Iñaki Uriarte en sus 'Diarios' que su ama decía a menudo: «Si se vive mucho, es asombroso lo que uno llega a ver». Y lo que nos queda.

