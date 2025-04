Dos reinas

Esta semana, Belén Esteban estuvo con la reina, con Ana Patricia Botín y con la ministra Elma Saiz, a la que Belén llama Elsa. «Le ... quiero mandar un beso a la ministra Elsa, que me ha parecido maravillosa», y Elsa para arriba y Elsa para abajo, hasta que alguien le dijo «Belén, Elsa es la de 'Frozen'». Después, le ha plantado cara a Marta Riesco, porque lo cortés (o lo cortesano) de la mañana no quita lo valiente de la tarde.

Hace ya tiempo, la Esteban pasó de princesa del pueblo a reina. Tras la desaparición de 'Sálvame' lo fue en el exilio, pero ahora, recuperado su trono en un canal de televisión online y en las plataformas digitales, vuelve a soberanear. Y a coleguear con la reina: «Letizia, vamos las dos en playeras», le ha dicho. Y sigue: «¿Cómo está del pie?». «Me tienen que operar», le ha respondido, aunque tal cosa la desmintió posteriormente Casa Real.

Yo me tengo que dirigir a la reina y me tiembla desde la papada hasta la rabadilla, pero la Esteban le da carrete como si se la hubiera encontrado en la consulta del traumatólogo. Porque, además de un pie roto (Belén se lo fracturó cuando trabajaba en la cadena de enfrente, que es como llaman a Mediaset desde 'Ni que fuéramos Shhh'), ambas tienen en común que han llegado desde abajo, que sus álbumes de fotos son las revistas del corazón, que padecen el escrutinio constante, que arrastran un dolor que no sé si les compensará la gloria y que sufren el despelleje de ajenos y, sobre todo, de propios, que es el que más duele. Pero también comparten las zapatillas blancas, el traje de chaqueta azul claro y el hecho de que cada vez se encuentran mejor en su propia piel, más o menos recauchutada. Y eso une más de lo que parece.