HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 26 de septiembre, en Extremadura?
Tania Sieira

Comer para contarlo

A la última ·

Pepe Rodríguez, el de 'MasterChef', se queja de los que van a El Bohío y se sientan con siete cámaras en la mesa

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:01

Hace más de treinta años, mi padre ya decía que los tomates no sabían a tomate. Era un nostálgico, pero, sobre todo, sabía comer, y ... no le dolía gastarse los cuartos ni en buena materia prima ni en buenos restaurantes. Eso sí: cuando le servían un pescado que no era fresco, acababan en el tercer círculo del infierno el cocinero, el camarero y hasta San Pascual Bailón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca
  2. 2

    El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos
  3. 3 Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón
  4. 4 Una conductora de 22 años choca contra una farola en Badajoz
  5. 5 Acaba de mudarse a Badajoz y su hermana hace un original llamamiento para encontrarle un grupo
  6. 6 El conductor de un autobús escolar en la provincia de Cáceres triplica la tasa máxima de alcohol permitida
  7. 7 La emotiva sorpresa de un instituto extremeño a su profesora: convierten los pasillos en su camino hacia el altar
  8. 8

    Recurren la prisión provisional del joven investigado por la muerte de Jonathan en Cáceres
  9. 9

    El Puente Real contará con una rotonda próxima a la avenida de Elvas
  10. 10 Viajan en tren de Don Benito a Cabeza del Buey para robar en las máquinas tragaperras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Comer para contarlo

Comer para contarlo