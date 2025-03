Citar a los clásicos

Comenta Compartir

«La desesperación absurda que en ciertas personas produce la visión de la caída de las hojas y de los árboles desarropados, que ha producido ... tantas poesías, puede resistir apenas el sentido del ridículo». Miedo me da citar a Pla por si media cita es de Ismael Serrano, que no encuentro mi ejemplar de 'El cuaderno gris' y he tenido que buscar el fragmento en Google. Pero a lo que iba: si la contemplación pazguata del otoño no puede resistir el sentido del ridículo, tampoco puede resistirlo la visión de la política. Afortunadamente, la democracia, por encima de los que se erigen en su defensa a base de consignas fascistas o de pactos con delincuentes, lo aguanta todo. Hasta citar mal.

El lío de las citas pasa por no tener ni fruta idea. En vez de hacerse los listos sacando a relucir a Machado, deberían de haber recurrido a clásicos modernos, como a la Esteban. Un «¡Ni que fuera yo Bin Laden!», un «¿Qué hago? ¿Me mato?», o un «Espero que tú te cures, ¿sabes de qué? De la maldad que tienes» encajan perfectamente en cualquier réplica de un debate. Díaz Ayuso, Isabel, iba más por esa línea. Como bien apuntó Ángeles Caballero, ella dijo «hijo de fruta» por aquello del horario protegido. Realmente, en 'Sálvame' decían «hijo de hospital», que lo acuñó Kiko Hernández. También «casa de lucecitas» por puticlub, «agua con misterio» por cubata, «princesas» por prostitutas o «irse a la playa» por fumar. Sigo esperando que me expliquen por qué es malísimo que los niños oigan esas cosas y, en cambio, no les preocupa que vean porno antes de la Primera Comunión. Tampoco entiendo cómo Sánchez no soltó un «Soy el dueño del cortijo», que decía Jorge Javier, al acabar la votación de investidura. Otra oportunidad perdida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión