Hay un pueblo en España en el que toca todo. Está en la provincia de Almería, aunque tiene nombre de ciudad mexicana: Tíjola. Pues allí, ... en Tíjola, parece ser que crecen los billetes en los bancales, como crecían los hombres en 'Amanece que no es poco'. Les ha caído el Gordo varias veces, el Niño, la Primitiva y hasta el Euromillón. Chica, qué suerte. A mí, en cambio, nunca me toca nada. «¿Cómo te va a tocar, si no compras?», me dice mi santo. Lleva más razón que un ídem, que voy esquivando décimos como Pérez-Reverte esquivaba las balas en Bosnia: el del carnicero, el del taxista, el de la frutería... Y es absurdo, porque me gustan las perras tanto o más que a Concha Piquer: cuando Lauren Postigo le dijo que tenía fama de pesetera, la tonadillera le contestó: «Yo he tenido una gran vocación y la sigo teniendo, pero si no gano dinero, no me divierto». Pues eso.

Pero sigo resistiéndome a comprar lotería. Miedo me da que me toque y tenga que pagar algo a cambio, además de impuestos: sé que, por cada golpe de fortuna, me viene otro a la cara. O varios. No, ni karma ni leches; la vida misma, que es muy cabrona. Tengo pruebas y ni una duda. Por eso mañana abordaré el día sin nervios ni esperanzas, sin cruces de dedos ni amuletos. Escucharé el ruido hipnótico de las bolas en el bombo y la cantinela de los niños, seguiré sin entender el motivo por el cual se disfrazan de mamarrachos los asistentes al sorteo y veré a gente bautizarse como nuevos ricos con champán calentorro mientras yo celebro mi buena mala suerte desde mi sofá y mi llevadera clase media. «Eso es un eufemismo burgués, madre, que tú eres de clase obrera», me dice el heredero. Acaba de llegar y ya ha empezado con la turra. Con el turrón.

