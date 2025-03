Este año, mi santo y yo cumplimos veinticinco años de casados. Mira, nosotros las bodas de plata y Felipe y Letizia las de porcelana. De ... Limoges, que fue la que se usó en la boda. Y que, repasando esta semana el casorio real, caes en la cuenta de que la vida nos ha pasado por encima, a ellos y a nosotros. Ahí estaban Elena, aún elegante por ósmosis marichalariana, y Cristina, cegada de amor por aquel muchachote alto y rubio como la cerveza. Y el rey Juan Carlos, arropado por los monárquicos y por los que no lo eran, pero se declaraban juancarlistas (¡ay!). Y la reina Sofía, con sus soberanos cuernos. Y Froilán y Victoria Federica, tan goyescos de pequeños y tan insustanciales de mayores. Y Rania de Jordania sirviendo tendencia. Y Carolina sin peinar y sin Ernesto, de resacón en Madrid. Y Paloma Cuevas con Enrique Ponce, ella pre satélite del sol de México, él pre tiktoker de Erasmus.

En medio, Letizia. Soportando el primer chaparrón de los muchos que le caerán, empezando por el de la España vetusta: «¿Qué currículum tiene esta tarántula?», preguntaban como La Veneno. Pues el de ganarse el pan con el sudor de su frente, el de saber lo que es esperar un taxi, hacer cola en el cine y regatear en un mercadillo. El currículum de cualquiera de nosotros. Pero ella, además, aprendió a limarse por dentro y por fuera (un poco demasiado, reina) y a aguantar carros y carrozas. Lo suyo sí que es un manual de resistencia.

No sabemos cómo los reyes celebraron su aniversario, solo que despejaron sus agendas. Yo me debato entre llenar la mía con un fiestón que dejaría la boda de Farruquito en un mero trámite o quedarme en mi casa tan fresca. Eso sí, como me quepa el traje de novia, la lío gorda. Voy a probármelo.