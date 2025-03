Asco y rabia

Imagínate que eres una cría de quince años. Imagínate que estás en una situación de vulnerabilidad porque tu familia es un cuadro, porque te hace ... falta dinero, o, joder, porque solo tienes quince años. Imagínate que te abordan a la salida del colegio o de la discoteca de menores y te proponen ganar algo de pasta a cambio de acostarte con un tipo. Imagínate que te convencen de que esa trampa es una salida, que no tiene nada de malo, que ya eres mayor y dueña de tus actos y puedes hacer lo que quieras, que cuando termines te pegas una ducha y aquí paz y después gloria.

Imagínate que te terminan de persuadir diciéndote que no tienes de qué preocuparte, que ese señor te va a tratar muy bien porque es un hombre respetable, un profesional de reconocido prestigio, amigo de sus amigos y amante de su familia. Imagínate que, cuando llega el momento, tú no ves nada de esas milongas que te han contado, sino solo la verdad: que el tipo es un viejo baboso que se aprovecha de tu situación de indefensión porque puede y porque quiere, un agresor sexual que te sobetea, que te besa, que te penetra. Imagínate que te da tanto «asco y miedo» que intentas salir corriendo. Pero no puedes.

Yo me lo he imaginado, y tú también, y se nos ha encogido el estómago. En Murcia quien no lo ha hecho ha sido la justicia al permitir que proxenetas y agresores se vayan de rositas porque las dilaciones indebidas han propiciado que la Fiscalía y las defensas de los acusados lleguen a un acuerdo que reduce el asunto a poco más que una multa de tráfico. Ahora intentarán arreglarlo debido al clamor social (si no, de qué iban a mover un papel), pero a las crías ya nadie les quita el asco y el miedo. Ni, a nosotros, el asco y la rabia.