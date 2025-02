Comenta Compartir

Qué bonito el anuncio de la Agencia Tributaria. No sé si como apertura del curso o con vistas al segundo plazo de la Renta en noviembre. Pero ha coincidido con las riadas. «Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve con esa profesora ... que te marcará para siempre. Vuelve cuando llega una emergencia y entonces llegan ellos.». Aunque no lleguen enseguida. Ahí está la paradoja de que coincida con las quejas por la falta de ayuda del Estado en Valencia. Aunque la ayuda llegue, vaya a llegar. Tarde y seguramente no a gusto de todos.

Pero no vamos a tomar 'pesambres' (de pesadumbre) por el anuncio. Porque sería tan bobo como el enfado de los trumpistas que dicen que el 'sketch' de Kamala Harris en 'Saturday Night Live' con su imitadora Maya Rudolph (un espejo) era el mismo de Trump en lo de Jimmy Fallon. Demonios, si el juego del espejo lo habían hecho hace años Harpo Marx y Lucille Ball. También la tele vuelve a ti. Como las riadas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión