HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 22 de octubre, en Extremadura?
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, en el Congreso EP

Vivir indignado

Crítica de televisión ·

Da la impresión de que por mucho que cambien el registro según conveniencia, tanto Rufián como Óscar Puente son lo que parecen

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:38

Comenta

A veces me parece que Rufián es la sonrisa del Régimen, a la manera en que José Solís lo fue con Franco. Eduardo Mendoza: «Todo ... el mundo está indignado por algo, pero yo no. Vivimos estupendamente. Intenta arreglar un grifo en Alemania o ir a la Seguridad Social en Inglaterra… Ya verás». En el Congreso, Rufián siempre está indignado (también contra Sánchez, al que suele lapidar con palomitas). Luego habla con Vito Quiles o va a 'La Revuelta' y qué tipo más majo, que te lleva de regalo el chándal con el que se presentó en la Carrera de San Jerónimo (luego se cambió).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  2. 2 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  3. 3 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  4. 4

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  5. 5 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  6. 6 Descubren en Alburquerque cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres calcolíticas
  7. 7 La Policía busca al conductor que atropelló a un ciclista en Badajoz
  8. 8 Ángel Calle, hijo predilecto de Villafranca de los Barros
  9. 9 Así se ve desde Extremadura el brillante cometa Lemmon
  10. 10

    Vecinos de pisos sociales del barrio cacereño de la Mejostilla reclaman el arreglo de los bloques

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Vivir indignado

Vivir indignado