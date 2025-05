Comenta Compartir

Cincuenta millones de pesetas me sigue pareciendo mucho dinero. Pero si pienso en 305.000 euros lo veo poco. Y más si pienso que es ... lo que el Ministerio de Cultura (Urtasun también hace cosas que aplaudir) ha pagado a los hijos de Carmen Laforet por el archivo de la escritora, incluido el manuscrito de 'Nada'. No hace falta que el propio Agustín Cerezales, hijo, diga de la novela que Laforet escribió con 23 años y ganó el Nadal que es una pieza excepcional, una joya. Más que un manuscrito, un 'antescrito'. No cree que haya un documento tan valioso en la literatura española del siglo XX.

Si pensara en un manuscrito que me gustaría tener sería ese (quizá también el de María Moliner). 'Nada' es esa novela que leída en democracia traslada a una joven la España fea de la primera posguerra. Pero te acerca a una mujer con inquietudes similares a las tuyas. Laforet era una escritora libre y solo 'Nada' vale más que esos 305.000 euros. Una gran cutrez.

