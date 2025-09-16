HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 15 de septiembre, en Extremadura?
El exministro y diputado José Luis Ábalos y el ministro de Transportes Óscar Puente. EP /EFE

Tuiteros y puteros

En diagonal ·

En una frase preparada, Feijóo prometió sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:18

En una frase preparada, Feijóo prometió sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros». No son los nuevos Zidanes y Pavones porque aquí las ... dos especies son indeseables. Será una expresión resultona, pero lo que tiene que prometer es sacar del Ministerio de Transportes a inútiles, indolentes y negligentes. Daría por bueno que fueran de putas y tuitearan insultos si los trenes y los aviones funcionaran. Cuando Óscar Puente (tuitero) llegó al ministerio de Ábalos (putero), los trenes ya eran un desastre, no podía ser culpa suya. Pero con todo lo que hemos visto (y sufrido) quizá ha aumentado su debe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2 La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  3. 3 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  4. 4 Retenciones en la A-66 por presencia de una vaca en la calzada
  5. 5 Fallece a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  6. 6 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén
  7. 7 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño
  8. 8

    El Gobierno central aprueba otro proyecto de universidad privada en Extremadura
  9. 9

    La Audiencia decide este lunes si el hermano de Sánchez y Gallardo se sientan en el banquillo
  10. 10 Extremadura registra su primer muerto este año por fiebre del Nilo Occidental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tuiteros y puteros

Tuiteros y puteros