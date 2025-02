Desde que se llama X, Twitter parece algo de una película de James Bond. Pero es lo mismo de siempre. Lo mismo desde 2006 cuando ... fue creada por Jack Dorsey, Biz Stone y Evan Williams como una plataforma de 'microblogging' en la que los usuarios pudieran compartir mensajes breves de no más de 140 caracteres. Otra cosa es que la mucha gente lo haya podido convertir en maligno. En un sitio donde manipular. Pero, vaya, como en cualquier medio de comunicación. Y desde luego, como en Meta.

Se estrena ahora 'El ministro de propaganda', una película alemana sobre Goebbels. Nada nuevo. Goebbels no tenía Twitter, tenía la radio y otros medios. Estar o no en Twitter es como lo de la tortilla con o sin cebolla. Pesados. Come lo que quieras. Irse de Twitter y contarlo como si fueras Arias Navarro anunciando la muerte de Franco es algo muy ridículo. Twitter es una canción de Mocedades: tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Ni des por saco.