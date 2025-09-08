HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 7 de septiembre, en Extremadura?
Efe

No tocar

En diagonal ·

Siendo mujer, en Afganistán es mejor estar muerta que viva

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:08

Menuda sorpresa que no se rescate a las mujeres en el terremoto de Afganistán. En las fotos nunca veíamos una mujer. No se las puede ... tocar si no hay parentesco. Siendo mujer, en Afganistán es mejor estar muerta que viva y eso que ganan, pero hay que ver el prestigio que tiene el sufrimiento en Palestina frente al sufrimiento olvidado de las mujeres en Afganistán. O de las mujeres en Sudán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  3. 3 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  4. 4

    La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15
  5. 5 El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños
  6. 6

    Pocas pero dulces: Las heladerías que resisten en Badajoz
  7. 7

    El hidropuerto de Alange ya solo espera que la Junta lo promocione para atraer visitas a la región
  8. 8

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  9. 9

    Las calles de Badajoz se llenan de luz, música y arte en la Noche en Blanco
  10. 10 Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy No tocar

No tocar