El temporal entre costuras

Comenta Compartir

El pasado lunes, en la entrega del Premio de Periodismo Diario Madrid a Andrés Trapiello, me encontré con el novio de una amiga a la que hace tiempo que no veo. Le dije que le transmitiera que la quería mucho, aunque fuera valenciana. Por medio ... del novio, me contestó que ella a mí también, aunque fuera murciana. Por supuesto, era un comentario bobo dentro de la confianza.

He pensado en esa tontería porque desde el martes quiero a todos los valencianos. A los vivos, a los muertos, a los que se han quedado sin nada, a los que han ido a las zonas más afectadas con agua, comida o con cepillos de barrer. En TVE, Amparo, una señora de Paiporta, contaba que había perdido su taller de costura por la inundación. Al rato llamó una costurera de Murcia, Virtu, que se acaba de jubilar y que le donaba su taller. Cuando lo tenga todo «limpio y aseado», irá a Murcia, dijo agradecida. Entre tanto barro, también hay limpieza. Venga de Valencia

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión