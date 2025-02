Hasta el tapón

Comenta Compartir

Hasta por el agua de beber van a tirarse de las greñas. Doce días después de las inundaciones, el abastecimiento sigue siendo un problema. Los ... datos del todavía ministerio de Teresa Ribera (Transición Ecológica, etc.) dicen que en cinco de 78 municipios afectados no se puede beber todavía agua del grifo. Además, que 7.000 casas siguen sin suministro. El ministerio de la todavía no comisaria europea dice que hay que hervir el agua para consumirla. El Gobierno de Mazón, que hay que consumirla embotellada, que se puede conseguir gratis.

De la manifestación del sábado hay una escena cómica. Unos manifestantes llevan una pancarta en la que pone que Sánchez y Mazón la misma mierda son. Otras manifestantes dicen que eso es una protesta contra Mazón, que se vayan. Llaman a la policía. El señor agente, claro, dice que cada uno puede llevar la pancarta que quiera. Pero que no sufra la casi comisaria, que las botellas llevan enganchado el tapón.

