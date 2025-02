Mirábamos el viernes en la radio los monitores de televisión y leímos: «Muere Marta Chávarri». Empezamos a darnos codazos. Cuando en otro monitor puso: «Muere ... la madre de Álvaro Falcó» los codazos eran perplejos. ¿La madre de Álvaro Falcó? ¿Y el otro día murió la madre de Charlotte Gainsbourg? Bueno, un medio norteamericano ha escrito que Ruth Handler era la Oppenheimer de Barbie.

Supongo que hay muchos jóvenes que no saben quién era Marta Chávarri y lo que supuso en una España que empezaba a ser moderna (pero era lo suficientemente antigua como para comportarse con ella de manera cavernícola). Su foto de Diez minutos en 1988 saliendo con Alberto Cortina del hotel Palais Schwarzenberg de Viena. Su foto sin ropa interior. Cuando murió el marqués de Cubas, escribió Anabel Vázquez: «Por no haberse desgastado a la vista de todos, permanece como suspendida en el tiempo con su media melena rubia». Y ahí seguía a los 62 años, que no es edad para morir.