El devenir político de Feijóo es como un videojuego antiguo con música machacona y también antigua

El devenir político de Feijóo es como un videojuego antiguo con música machacona y también antigua. Como Super Mario Bros. Explorar el Reino Champiñón y ... rescatar a la princesa Toadstool del Rey Koopa (o Bowser) es difícil. Con un desplazamiento lateral va evitando peligros en forma de enemigos y pozos con la ayuda de Super Champiñón o Flor de Fuego. La gran diferencia de Mario y Feijóo es que este sólo tiene enemigos. Dentro y fuera. A izquierda y a derecha. Ayuso con su impostura en el aborto. Sánchez y sus ministros con lo que sea, según mercado.

Ahora Abascal, que se ha molestado por comparar su ausencia de la tribuna del 12-O con la de Bildu. Le ha recordado Abascal que él se ausentó de la apertura del año judicial. Que a ver si cuando lo hace él está bien, pero cuando lo hace Abascal no. «El señor Feijóo debe de haberse dado un golpe en la cabeza, porque si no, no lo entiendo». No creo que Feijóo esté sonado, pero interés le pone.

