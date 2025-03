Sinónimos de verificador

Esta vez quizá no sea como con la pandemia, cuando Illa reconoció que no existió un comité de expertos que asesorara al Gobierno

Sánchez fue este jueves a La 1, donde nuestra ungida Barbara Walters. Habló de los verificadores. Que es una figura buena porque los dos partidos ... tienen posiciones muy dispares y una extraordinaria desconfianza. Pero no soltó prenda, ni de nombres ni de dónde se reunirán. ¿En Ginebra? No confirmó. Va a haber «mesas para hablar de lo que los independentistas llaman conflicto político». Ahora nos hablan mucho de verificadores, relatores y mediadores, que no es lo mismo, oiga.

En el DRAE se ha inaugurado lo de poner sinónimos y de verificador está inspector, demostrador, investigador, examinador. Queremos los nombres. Aunque luego no sepamos quiénes son. Esta vez quizá no sea como con la pandemia, cuando Illa reconoció que no existió un comité de expertos que asesorara al Gobierno. Ojalá sea todo tan secreto como hasta ahora y los verificadores tan inexistentes como esos expertos. Y además se reúnan en Tarrasa. Ojalá no fuera todo tan ridículo.

