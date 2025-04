¿De qué te ríes?

Comenta Compartir

Mirar a los detenidos en Moscú por el atentado del Crocus City Hall y que se te dibuje una sonrisa es automático. Vale, que se ... me dibuje a mí, no voy a atribuir mis taras a todos los virtuosos. Y eso que el que iba vestido de blanco y llevado en una silla parecía estar muy mal. Eso no significa que esté a favor de la tortura así en general. Ni de Putin en particular. Como no estoy a favor de las Birkenstock. Pero sí a favor de que todo tiene su parte humorística. Amy Schumer tenía un 'sketch' sobre el Bill Cosby presunto violador. Era una abogada que lo defendía en su juicio. Pedía que no lo condenaran. «Si no, se van a sentir mal la próxima vez que vean 'El show de Bill Cosby'». Y seguía: «Merecemos bailar como si nadie nos observara y mirar la serie como si ninguna mujer hubiera sido violada». Algo parecido ocurría con la desconocida dolencia de Catalina de Gales. Ahora, los golpes de pecho de algunos por haberse reído son otro chiste.

