Más ridículo es él

Comenta Compartir

Si vas a Google, escribes 'ridículo' y le das a la pestaña de noticias, te sale una retahíla de lo de Puigdemont. Tiene narices que ... fuera Tarradellas el que dijera que en política se puede hacer todo menos el ridículo. El otro día en el campo me caí en una cuesta abajo llena de zarzas. Metí el pie derecho en una zanja que no vi por la espesa vegetación. Y no podía salir. Me ayudó un joven. No tenía dónde apoyarme y no salía del agujero. Llegó otro. Cada uno tiró de un brazo y conseguí salir. De rodillas. Una vergüenza que para qué. Otros verán ahí a dos caballeros ayudando a una señora.

Ese ridículo al que temía Tallulah Bankhead cuando estrenaba en el teatro lo entiendo muy bien. El ridículo de los titulares va dirigido sobre todo a la policía. Mucho menos a Puigdemont. Pero es un tío muy ridículo. Claro que también me lo parecía Putin a caballo, sin camisa, sin vergüenza. Putin añade dar mucho miedo. Puigdemont solo da mucha vergüenza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión