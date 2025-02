Las representaciones

Comenta Compartir

Leí el título que Andrés Trapiello puso a la necrológica de Francisco Rico y me convertí en el meme de esa chica que escupe el ... café de una carcajada. El título era 'Ni siquiera fumaba'. Yo no he visto a nadie fumar tanto. Además, con un amaneramiento que habría resultado cursi para cualquier persona normal, pero no para Paco Rico, cervantista y, sobre todo, petrarquista. Y claro que lo he visto fumar en el interior de una casa porque todavía hay espacios y gente civilizada, aunque algunos se vayan muriendo.

El otro día, Puigdemont decía que no veía series, solo películas en blanco y negro, que tenían mejores diálogos. No te voy a decir que no en una de Lubitsch, pero menudo prescriptor. Paco Rico lo era. Y sí veía series. También Victoria Camps. Paco Rico sostenía que una entrevista es una representación teatral improvisada. La política tiene mucho de representación, quizá no improvisada. La representación de este lunes se la va a perder. Mejor.

