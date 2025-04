Rentistas y cuentistas

Comenta Compartir

Rentista se parece a cuentista. Es una antigüedad galdosiana. Pedro Sánchez habla de «propietarios ricos e inquilinos pobres». No quiere una España con esos mimbres. ... Nadie. La lucha de clases, que pasó a ser feminista, es ahora la lucha entre el inquilino y el casero, nuevo patrón explotador. Tener una casa (en propiedad o alquilada) donde caerte muerto es propio de la dignidad humana. Que sea difícil acceder a una en estos tiempos nadie lo duda. No solo los jóvenes, que parece que son los únicos que busquen casa o tengan dificultades para pagarla. No son los únicos pobres para un mercado inmobiliario imposible.

Pero tenemos un 'sindicato de inquilinas', manifestaciones y una amenaza de huelga de alquileres. ¿Vamos a la dictadura del inquilinato? Se ha comprobado en Barcelona que la intervención del mercado no funciona. Pero siguen insistiendo. No sé la solución. Lo grave es que no la tengan los gobernantes. Y tampoco para la pobreza.

