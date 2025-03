La RAE contra Armengol

Comenta Compartir

He visto al dúo Nebulossa (los de Eurovisión) abrazando a sus hijos. Una familia normal, pese al tinte rubio del padre. Aunque parezcan normales y ... hagan cosas normales como cantar la copla llamada 'Zorra', se refieren a sí mismos en femenino plural. Nosotras. ¡Nosotras! Son personas mayores, no como Biden, pero mayores. De mediana edad, como Francina Armengol, que ocupa la presidencia del Congreso y ha difundido una guía de lenguaje no sexista. La RAE se ha pillado un buen cabreo y va a emitir una nota crítica. Sostiene que «Las situaciones de igualdad o desigualdad entre hombres y mujeres en determinados países (europeos o no) son enteramente independientes de las opciones gramaticales que cada idioma elige en dichos territorios para codificar la interpretación inclusiva del género masculino». Menuda inquina de esa gente por el masculino genérico que usamos por economía de la lengua. Y mientras, los tractores y las 'tractices' en la calle.

