La puntualidad de los trenes

De los tuits incendiarios contra el PP, ha dicho que no se cachondea, que le sale el sarcasmo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:11

Hablar de Óscar Puente es como hacerlo de Gabriel Rufián o de Lotso, el peluche malvado de 'Toy Story 3'. Ya sabemos lo que son, ... no vamos a descubrir nada. Resulta sorprendente, en el caso de Óscar Puente, la piel tan fina que tiene. Si vas con todo, vas con todo. A dar y a recibir. En casa de Ricky Gervais había un lema: «Si piensas algo gracioso, debes decirlo. Ganes, pierdas o empates». Más: «Puedes bromear sobre lo que te dé la gana. A alguna gente no le gustará y te lo dirá. Luego depende de ti que te importe o no. Y ya está».

