A quién se puede odiar

Comenta Compartir

El cantante dominicano Henry Méndez se ha disculpado por lo de «odio a los rojos». Según su comunicado en X, no guarda odio ni rencor, « ... independientemente del color de la piel, de la religión, de la condición sexual, ideología o nacionalidad». Lo gracioso es que asegura que lo dijo intentando parar cánticos contra Pedro Sánchez. Como soy de la escuela de Joan Rivers («odio a todo el mundo empezando por mí misma»), no veo dónde está el escándalo. Como no lo veo cuando preguntas a un entrevistado con quién no cenaría nunca y dice que con un dirigente de Vox. Aquí un demócrata. Seguro que con un votante tampoco, pero esos no siempre se distinguen bien. No es que me parezca bien la inquina, pero hasta en la percepción del odio existe el tablero inclinado del que habla Cayetana Álvarez de Toledo (la derecha es juzgada por los medios con un baremo más severo). Si dices que no cenarías con un dirigente de Bildu parecerás un facha de cuidado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión