Pedro Sánchez, aparte de sus labores escribiendo cartas, tuvo tiempo de felicitar a la cantante Aitana por su discurso en un acto de la revista ... Elle. «Muchas gracias, Aitana, por alzar tu voz en defensa de la igualdad, por tu valentía al denunciar que todavía queda mucho por avanzar…». El Princesa de Asturias de Investigación Científica ha ido a quienes dieron los pasos para lograr el Ozempic, medicamento que ha revolucionado la forma de tratar la diabetes y la obesidad.

Esta vez también se reconoce la contribución de la bioquímica Svetlana Mojsov, que en los 70 y 80 participó en el hallazgo del GLP-1, como Habenner y Juul. Es la hormona que suprime el apetito y que está detrás de Ozempic o Wegovy. Luego, por lo que sea (por ser mujer) quedó relegada. Una amiga química pidió a The New York Times que rectificara un artículo sobre la investigación de Ozempic que no la nombraba. Claro que queda por avanzar. Pregunta a Svetlana Mojsov.