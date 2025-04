La penúltima terf

Comenta Compartir

He leído un tuit de Isabel García, la nueva directora del Instituto para las Mujeres. Dice, o decía, así: «Las mujeres trans no existen. 'Invisibilais' ... la transexualidad. Las mujeres transexuales además son mujeres transexuales y punto» (sic). Mi duda no es si esta persona es transfóbica, terf o todo lo que la quieran llamar desde Sumar. Es si la buena señora está alfabetizada. ¿Qué significarán todas esas palabras juntas? Pero a quienes piden su destitución les da igual eso, lo que no toleran es que haya hablado del delirio trans o de chorradas 'queer'.

El problema es que el activismo trans acaba convirtiéndose en políticas gubernamentales. Y si no es así, se critica. Se trata de crear un ambiente político en el que las mujeres que insisten en la realidad del sexo biológico sean tan vilipendiadas que no se atrevan a dar su opinión en público. O vayan borrando tuits y disculpándose. Así estamos. Y también buscando cargos en la Academia Asnal.

