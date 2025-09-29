HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 28 de septiembre, en Extremadura?
El presidente del PP; Alberto Núñez Feijóo, clausura un acto en Murcia. E. P.

El pelo de Feijóo

En diagonal ·

Feijóo es ese señor con experiencia en gestión que llegó a Madrid a no insultar y a practicar la moderación

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:12

Al llegar a la redacción (una redacción), la conversación giraba sobre el pelo de Feijóo. Qué ondas. No hablo en mexicano, es de lo que ... se hablaba, de las ondas. De ese pelo más largo que nos ha mostrado unas ondulaciones capilares que no conocíamos. Feijóo siempre es una incógnita. Con Sánchez sabes a qué atenerte. A cualquier cosa. Pero Feijóo es ese señor con experiencia en gestión que llegó a Madrid a no insultar y a practicar la moderación. El moderado Oscar López dice que Feijóo es el político más sucio de la historia de España. No parece ese el problema. El problema es que no reina como Yul Brynner en 'El rey y yo'. Como Sánchez.

