Nada paleta

Ojalá Begoña Gómez yendo a 'La Revuelta' (y no me parece descabellado en nuestra Españita) y contestando a la pregunta de cuánto dinero tiene en el banco

Los amigos que trabajan en fondos de inversión o en finanzas me dicen que tener el dinero en el banco es de paletos. Si todas ... esas cuentas 'incompletas' que le han llegado al juez Peinado de Begoña Gómez tuvieran algo de verdad, si todo ese dinero fuera el que tiene depositado, Begoña Gómez sería poco menos que Diana Vreeland o Marella Agnelli. O sea, la mujer menos paleta del mundo. Paletos y pringados somos los que tenemos un poco de dinero en el banco para pagar la luz, el agua, los seguros, el gimnasio al que no ir... Si no tienes esas servidumbres eres un privilegiado. Tener la luz pagada.

Ojalá Begoña Gómez yendo a 'La Revuelta' (y no me parece descabellado en nuestra Españita) y contestando a la pregunta de cuánto dinero tiene en el banco. Pues mira, tío, 40 euros. Bueno 40,10 en el Banco Santander y 0,5 en ING. Suponemos que esta información incompleta solo nos sirve para hacer columnas, para hacer memes, para reírnos. Como todo.

